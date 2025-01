PKO Bank Polski opublikował komunikat. Dotyczy Blika

PKO BP opublikował krótki komunikat, w którym ostrzega użytkowników Blika, że już od 17 stycznia aż do 6 maja bieżącego roku nie będą mogli tworzyć haseł do czeków Blik. W działaniu pozostaną natomiast hasła utworzone przed 17 stycznia, które będzie można wykorzystać do realizacji płatności czekami Blik (wymagają one podania zarówno kodu, jak i utworzonego hasła i to główna różnica względem typowej płatności Blikiem i użyciem samego kodu generowanego w telefonie).