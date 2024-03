PKO BP opublikował instrukcję. Zniknie jedna z metod płatności

Od tego momentu klienci PKO BP będą mogli płacić za zakupy zbliżeniowo Blikiem w praktyce tak, jak dotychczas kartą w telefonie - zbliżając telefon do terminala. Bankowcy zwracają uwagę, że płacenie kartą z poziomu telefonu z Androidem z NFC można też kontynuować inaczej, dodając kartę do Google Pay lub Garmin Pay, SwatchPAY! czy Xiaomi Pay - by móc realizować płatności bezpośrednio ze smartwatchy lub opasek.