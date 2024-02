Podatek w mObywatelu. Lista miast, w których zapłacisz Blikiem

Do aplikacji mObywatel regularnie trafiają nowe funkcje, część z kolei jest w fazie testów, nim zostaną udostępnione na szeroką skalę. W ten sposób od kilku miesięcy trwa pilotaż, w ramach którego w mObywatelu można z wykorzystaniem Blika zapłacić część podatków lub opłat miejskich. Ministerstwo Cyfryzacji zaapelowało do kolejnych samorządów, by zgłaszały się do projektu, co ułatwi obywatelom uiszczanie opłat.