Polki z telefonem w ręku. Nawet sześć godzin dziennie

Blisko 40 proc. Polek przyznaje, że codziennie spędza z telefonem w dłoni od 5 do 6 godzin. Najczęściej wykorzystują go do rozmów, poszukiwania informacji, przeglądania poczty oraz korzystania z aplikacji, zwłaszcza tych o charakterze społecznościowym, zakupowym czy komunikacyjnym.

Z okazji Dnia Kobiet, firma Digital Care postanowiła przeprowadzić badanie, które miało na celu sprawdzenie, jak kobiety i mężczyźni w Polsce korzystają ze smartfonów. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące ich nawyków związanych z użytkowaniem tych urządzeń.

Wyniki pokazały, że niezależnie od płci, Polacy najczęściej korzystają z telefonów komórkowych do utrzymywania kontaktu z najbliższymi. Jednak kobiety robią to częściej niż mężczyźni.

Fragment infografiki (po lewej - odpowiedzi kobiet, po prawej - mężczyzn) © DigitalCare

Znaczna większość ankietowanych kobiet przyznaje, że chętnie wykorzystuje smartfon do rozmów z rodziną (84 proc. kobiet w porównaniu do 75 proc. mężczyzn). Kobiety również częściej korzystają z komunikatorów takich jak WhatsApp czy Messenger (79 proc. w porównaniu do 69 proc. mężczyzn). Co ciekawe, mężczyźni częściej niż kobiety deklarują chęć rozmów telefonicznych ze znajomymi (różnica wynosi 4 punkty procentowe) oraz chętniej korzystają z aplikacji randkowych (3 punkty procentowe).

Ankietowani, niezależnie od płci, często korzystają z aplikacji bankowych – deklaruje to 74 proc. kobiet i 76 proc. mężczyzn. Mężczyźni jednak chętniej inwestują w zakup kamieni i metali szlachetnych lub kryptowalut (14 proc. mężczyzn i niespełna 5 proc. kobiet) za pośrednictwem aplikacji. Blisko 30 proc. kobiet dzieli się w sieci zdjęciami dzieci, zwierząt czy bliskich. Wśród mężczyzn wynik ten ledwie przekracza 10 proc., a 54 proc. deklaruje, iż nie pokazuje swojego życia w mediach społecznościowych.

Fragment infografiki © DigitalCare

Kobiety częściej niż mężczyźni wykorzystują telefon do monitorowania ciśnienia, snu, a także jako motywatora i personalnego trenera aktywności fizycznej. 40 proc. Polek wykorzystuje smartfona do poprawy jakości życia i zwiększenia aktywności, podczas gdy wśród mężczyzn robi to mniej niż 1/3.

Polacy bardzo chętnie korzystają z elektroniki – od laptopów, przez tablety, smartfony, po konsole i bezprzewodowe słuchawki. Technologia towarzyszy nam każdego dnia i wspiera nie tylko w codziennej pracy, ale jest także narzędziem do organizacji wolnego czasu czy niekiedy motywatorem do zmiany trybu życia na nieco zdrowszy, bardziej aktywny. Niezależnie od płci, wspólna pasja do nowoczesnych technologii jest widoczna, tak jak preferencje w zakresie korzystania z rozmaitych funkcji smartfonów. Granice zacierają się, szczególnie gdy chodzi o ich najważniejszy atut – możliwość kontaktu z bliskimi – nie tylko od święta. Anna Kozłowska-Pietraszko Corporate Communication Director, Digital Care