Płacisz tak za parking? Możesz mieć kłopoty

Eksperci z serwisu ChronPESEL.pl ostrzegają, że korzystanie z niezaufanych kodów QR może prowadzić do stania się ofiarą tzw. quishingu. Jest to forma wyłudzenia danych, która polega na zeskanowaniu fałszywego kodu QR.

Specjaliści z serwisu ChronPESEL.pl podkreślają, że cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują kody QR do swoich nielegalnych działań. Zauważają, że rosnąca popularność tych kodów sprawia, że stają się one atrakcyjnym celem dla przestępców. Fałszywe piktogramy pozwalają im na wyłudzanie danych osobowych, uzyskiwanie dostępu do kart płatniczych czy bankowości internetowej, a nawet infekowanie telefonów złośliwym oprogramowaniem. Tego rodzaju działania, mające na celu wyłudzenie danych, określane są mianem quishingu.

Bartłomiej Drozd, ekspert z ChronPESEL.pl, zwraca uwagę na to, że kody QR są coraz częściej wykorzystywane do płatności za parkowanie czy bilety wstępu do parków narodowych. Przykładowo, kierowcy mogą skorzystać z tej opcji przy wejściu do Tatrzańskiego Parku Narodowego czy Karkonoskiego Parku Narodowego.