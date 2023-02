Ten, kto śledzi informacje na temat cyberbezpieczeństwa, dobrze zna niektóre metody działania oszustów. Dla osób spoza kręgu zainteresowanych tą tematyką coraz trudniej jest zorientować się, czy mają do czynienia z uczciwą osobą, czy właśnie ktoś stara się je oszukiwać. Dzwoniący z numeru 815356060 starają się zrobić wszystko, by przekonać swoją ofiarę co do swoich rzekomo dobrych intencji.