Fałszywe mandaty za wycieraczkami. NASK ostrzega przed oszustami

W środę, 11 października NASK poinformowała o wzroście liczby takich oszustw. Zauważyła, że oszuści wykorzystują wizerunki Straży Miejskiej i Policji w swoich nielegalnych działaniach, co jest szczególnie niepokojące.

"Mieszkańcy Warszawy znajdują za wycieraczkami samochodów kartki informujące o naruszeniu przepisów prawa o ruchu drogowym, zawierające kod QR. Wiadomość rzekomo zostawiona jest przez straż miejską" - podała NASK. To jest sposób, w jaki oszuści próbują wprowadzić swoje ofiary w błąd.

NASK dodała, że kod QR na fałszywych mandatach kieruje użytkowników do strony internetowej, która naśladuje oficjalną stronę policji. "Użytkownik może na niej nie tylko zapoznać się z wysokością +mandatu+, ale także opłacić go, podając dane karty kredytowej. Oczywiście mandat jest fałszywy. Podanie danych karty kredytowej może zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy z konta ofiary" - wyjaśniała NASK.