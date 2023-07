Płacisz za parking w Krakowie? Uważaj, to prowokacja oszustów

Oszustów można spotkać już w zasadzie wszędzie. Do Krakowa dotarło nietypowe przestępstwo, które wycelowane jest w zmotoryzowanych. Korzystanie z parkomatu jest czynnością prostą, lecz i tu, przy odpowiedniej kreatywności, da się wprowadzić kogoś w błąd. Metoda działania oszustów nie jest wybitnie skomplikowana.

Otóż na krakowskich parkomatach pojawiły się, które miałyby umożliwiać zrealizowanie płatności za postój z poziomu urządzenia mobilnego. Jak można się domyślać, kod wcale nie został przygotowany przez miasto Kraków ani operatora parkomatów - to działanie niezidentyfikowanych jeszcze oszustów.

O sprawie poinformował Kraków w swoich mediach społecznościowych. Nie podano jednak szczegółów dotyczących działania samego oszustwa. Można się spodziewać, że po zeskanowaniu rzeczonego kodu zostaniemy przeniesieni do strony, która zachęci nas do wprowadzenia swoich danych.

Dalej możliwych jest kilka wariantów. Pierwszy zakłada, że oszuści chcą zgarnąć równowartość opłaty za parking i liczyć na to, że uda im się pozyskać pieniądze od wielu osób. Inna opcja to próba przechwycenia danych logowania do bankowości internetowej i wyczyszczenie konta ofiary.