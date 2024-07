Z opublikowanego komunikatu CSIRT KNF wynika, że głównym celem utworzenia fałszywych stron jest zachęcanie ludzi do podawania swoich danych. Oszuści liczą, że uda im się w ten sposób wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej, a także informacje niezbędne do korzystania z kart płatniczych.