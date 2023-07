Podszywali się pod prokuraturę. Kobieta straciła ponad 110 tys. zł

Sprawę opisuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Do komisariatu w Jaśle zwróciła się poszkodowana kobieta, która została naciągnięta przez oszustów podających się za Biuro Informacji Kredytowej oraz Prokuraturę z Mokotowa.

Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika Biura Informacji Kredytowej (BIK), informując o próbie oszustwa z zaciągnięciem kredytu. Wprawdzie kobieta nie zauważyła na koncie nic podejrzanego, ale oszust argumentował to wyłączonymi aktualizacjami i... poprosił kobietę o zaciągnięcie takiego kredytu w wysokości 50 tys. zł w swoim banku.

Naciągacz dodatkowo powiadomił kobietę o przejęciu sprawy przez prokuraturę. Informacja została uwiarygodniona imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu prokuratora z Mokotowa, który miał zadzwonić do kobiety. Tak się też stało - do kobiety zadzwonił mężczyzna, przedstawiając się z imienia i nazwiska oraz podając się za wspomnianego prokuratora. Na ekranie telefonu wyświetlił się numer warszawskiej prokuratury.

Oszuści okazali się wyjątkowo sprytni, bo powiadomili o zamieszaniu pracownika banku w próbę wyłudzenia pieniędzy i zabronili kobiecie rozmawiać o sprawie z jakimkolwiek pracownikiem tej placówki. Pieniądze musiały zostać zabezpieczone. Kobieta dostała polecenie, by wpłacić pożyczone pieniądze w wyznaczonym wpłatomacie. Następnie poproszono ją, by podobnie postąpiła ze swoimi oszczędnościami - do wpłatomatu przekazała ponad 60 tys. zł.