Kobieta straciła 12 tys. złotych w kilka minut. Podała 6 kodów

Następnie, pod pretekstem pomocy, oferują przeniesienie środków na inny, rzekomo bezpieczny rachunek. W jednym z takich przypadków, poszkodowana kobieta zmanipulowana przez oszustów, potwierdziła ich działania za pomocą kilku kodów BLIK. Zamiast zabezpieczyć swoje oszczędności, w ciągu kilku minut straciła 12 tys. zł , które trafiły w ręce przestępców. To podobny przypadek do niedawno opisanego przez policję oszustwa, w którym inna poszkodowana straciła ponad 90 tys. złotych .

"Cyberprzestępcy po raz kolejny zagrali na emocjach swojej ofiary" - tłumaczy Paweł Jurek, ekspert DAGMA Bezpieczeństwo IT. Najpierw przestraszyli ją, a następnie wykorzystując jej lęk, namówili do przekazania sobie dużej sumy pieniędzy. Klientka podała 6 kodów BLIK – każdym z nich był potwierdzeniem wypłaty 2000 zł w bankomacie. To wyjątkowo perfidne działanie - przestępcy wzbudzają zaufanie, oferując pomoc" - dodaje.