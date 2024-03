Ostrzeżenie policji. Mieszkanka Opola straciła 270 tys. złotych

Komenda Miejska Policji w Opolu informuje o internetowym oszustwie na kwotę ponad ćwierć miliona złotych. Pieniądze zostały wyłudzone od 77-latki , która chciała pomnożyć swoje oszczędności. Uwierzyła w reklamę w internecie, która wydała się wiarygodna dzięki wykorzystaniu wizerunku popularnego dziennikarza i ministra - to świeży problem, na który zwracał niedawno uwagę CERT Polska , choć scenariuszy oszustwa jest wiele. Wizerunek znanych postaci przekłada się na wiarygodność.

W opisywanym przypadku 77-latka kliknęła reklamę w sieci, a następnie podała w formularzu swoje dane. Chwilę później zadzwoniła do niej rzekoma konsultantka, która przeprowadziła ją przez wieloetapowy proces niezbędny do rozpoczęcia inwestowania. Kobieta założyła na jej polecenie konto na podanej stronie, by stworzyć wirtualny portfel. Potem przez około miesiąc przelewała kolejne transze na potrzeby inwestycji. Policja podaje, że część pieniędzy przekazała nawet oszustom w gotówce.