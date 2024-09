Podwójne kody QR. Nie daj się nabrać

Aby ustrzec się przed takim problemem, co do zasady warto unikać skanowania jakichkolwiek kodów QR, zwłaszcza w przestrzeni publicznej. Kody tego rodzaju to nic innego jak graficzna reprezentacja jakiegoś linku. W praktyce nie da się więc zweryfikować, dokąd prowadzi dany kod inaczej, niż po prostu skanując go i odwiedzając stronę, która zostanie z niego rozkodowana przez aplikację aparatu w telefonie lub dodatkowy skaner. W kontekście operacji finansowych to po prostu ryzykowne.