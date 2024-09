Dziwna aplikacja udaje dodatek do WhatsAppa

Problem aplikacji, które publikowane są jako element oszustwa nawet w oficjalnych sklepach (jak tutaj w Google Play), został poruszony przez CSIRT KNF w raporcie podsumowującym najpopularniejsze zagrożenia wykryte w sierpniu bieżącego roku. Okazuje się, że takie programy wykorzystywane są, by zwiększyć wiarygodność realizowanej równolegle kampanii, która ma zachęcić do fałszywych inwestycji. To jeden z najpopularniejszych schematów oszustwa, w ramach którego można stracić pieniądze.

Co ciekawe, sama aplikacja na Androida, w tym przypadku w oczywisty sposób nawiązująca do WhatsAppa zarówno nazwą, jak i ikoną, sama w sobie nie jest zainfekowana. Oszuści osiągają swój cel poprzez manipulację i wyłudzanie środków od ofiary, która nie zdaje sobie sprawy, że wyświetlane informacje w smartfonie nie mają pokrycia w rzeczywistości - bo tak naprawdę inwestycja jest fałszywa.

Fałszywa aplikacja - podszywająca się pod dodatek do WhatsAppa © CSIRT KNF

Fałszywy dodatek do WhatsAppa, który w praktyce nie jest zainfekowany to także wygodne rozwiązanie dla atakujących z punktu widzenia automatycznych zabezpieczeń w sklepach z aplikacjami. Formalnie programowi nie ma czego zarzucić - nie infekuje telefonu w żaden sposób i nie wyłudza danych. Jest tylko aplikacją do wyświetlania informacji zaciąganych z serwerów atakujących, a to, czy są one prawdziwe, jest już odrębnym tematem, który trudno zweryfikować.

Chcąc zainwestować pieniądze, warto zacząć od wiarygodnych źródeł informacji, by nie wpaść na przysłowiową "minę". Widząc w sieci reklamę zachęcającą do wpłacenia środków na konto i pobrania aplikacji do śledzenia zysków, od razu należy zakładać, że może być to podstęp. Niemająca pokrycia w rzeczywistości opcja łatwego pomnożenia oszczędności to jeden z najchętniej wykorzystywanych wątków przez atakujących. Tutaj dodatkowo stosują "dodatek" do WhatsAppa, by zyskać na wiarygodności.

