Polacy biją rekord Guinnessa. Będą edytować Wikipedię przez 100 godzin

Wikipedia to wielojęzyczna encyklopedia internetowa działająca zgodnie z zasadą otwartej treści. W praktyce dla wielu osób jest ona jednym z podstawowych źródeł wiedzy o świecie. Bardzo dobrze wypada tutaj polska Wikipedia - nasza rodzima edycja encyklopedii ma ponad półtora miliona haseł i korzysta z niej 26 milionów Polaków miesięczne. Najnowsze plany zakładają wykorzystanie sztucznej inteligencji do edytowania Wikipedii .

Bicie rekordu jest organizowane w Bibliotece m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28. Akcja rozpoczęła się we wtorek, 26 września o godz. 12:00, a koniec zaplanowany jest na sobotę, 30 września, o godz. 16:00. Wiemy, że założenia idą zgodnie z planem i obowiązujący rekord powinien zostać pobity w piątek, 29 września, po godz. 12:00.

Do bicia rekordu Guinnessa zgłosiło się już ponad 100 chętnych osób, ale do akcji mogą dołączyć wszyscy zainteresowani (nawet osoby, które nie mają doświadczenia w edytowaniu Wikipedii). Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom całodobowe wyżywienie, salę do relaksu, salę ciszy, a dla osób przyjeżdżających spoza Warszawy nocleg.