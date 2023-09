Zmiany na Allegro. Niektórzy nie będą zadowoleni

W związku z nowymi przepisami we Francji, Allegro usunie możliwość wysyłki towarów do tego kraju. Od 3 października do 13 listopada 2023 r. administratorzy zablokują możliwość dodawania metod dostawy do Francji do cenników, a od 14 listopada do 4 grudnia 2023 r. będą stopniowo usuwane metody dostawy do Francji z ofert sprzedających.