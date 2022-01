Policja namierzyła świadków zgonu. Wykorzystała aplikację do śledzenia COVID

Władze w Niemczech muszą stawić czoła ostrej krytyce ze strony obrońców prywatności w kraju za wykorzystanie danych z aplikacji do śledzenia kontaktów COVID-19 w celu odnalezienia świadków zgonu – donosi Deutsche Welle. Wszystko zaczęło się w listopadzie zeszłego roku, gdy pewien mężczyzna upadł i zmarł podczas opuszczania restauracji w niemieckiej Moguncji.

Po tym incydencie policja podjęła wątpliwą decyzję o wykorzystaniu informacji udostępnionych w aplikacji Luca służącej do śledzenia COVID, w celu namierzenia potencjalnych świadków. Aplikacja ta nie została jednak stworzona, aby pomagać w śledztwach, ale raczej, aby pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez umożliwienie użytkownikom rejestrowania wizyt w barach i restauracjach.

Niemniej jednak policja w Moguncji z powodzeniem zwróciła się do lokalnych organów służby zdrowia, aby uzyskać dostęp do danych kontaktowych 21 osób, które były obecne w lokalu w czasie zdarzenia. Posunięcie to wywołało natychmiastową krytykę ze strony opinii publicznej. Od tego czasu prokuratorzy przeprosili osoby zaangażowane w śledztwo, a lokalny urząd ochrony danych wszczął dochodzenie w sprawie incydentu.