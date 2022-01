e-Paragony do pobrania. W aplikacji brakuje kluczowej funkcji

Ministerstwo Finansów udostępniło na Androida i iOS-a aplikację e-Paragony. Wydawać by się więc mogło, że nastał wyczekiwany moment, kiedy od kasy w sklepie będzie można odejść bez zabierania papierowego wydruku. Niestety nic bardziej mylnego. Docelowo aplikacja e-Paragony ma co prawda na to pozwolić, ale elektroniczne paragony to dopiero przyszłość.