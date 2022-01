Zwrot 300 zł za szczepienie? To kolejne oszustwo

CSIRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego właśnie poinformował o kolejnej formie oszustwa, która odwołuje się do szczepień na COVID-19. To nie pierwszy raz, kiedy cyberprzestępcy próbują podszywać się pod witryny rządowe i wyłudzać dane, zachęcając do szczepień na koronawirusa.