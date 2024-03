Polski odpowiednik ChatGPT? Powstał w Gdańsku

Zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej oraz AI Lab z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) – Państwowego Instytutu Badawczego, stworzył polskojęzyczne modele językowe o nazwie Qra. To pierwsze tego typu narzędzie na taką skalę, które stanowi odpowiednik otwartych narzędzi takich jak Meta czy Mistral AI. Jak podkreśla gdańska uczelnia techniczna, Qra charakteryzuje się lepszym zrozumieniem treści w języku polskim oraz tworzy spójne teksty z większą precyzją.

"Qra to pierwszy tej skali i najlepszy w modelowaniu języka polskiego odpowiednik otwartych narzędzi Mety czy Mistral AI. Qra lepiej rozumie treści w języku polskim, lepiej rozumie pytania zadawane w tym języku i lepiej sama tworzy spójne teksty" - czytamy w komunikacie.

Modelowanie języka polskiego odbywało się w specjalistycznym środowisku obliczeniowym dedykowanym do budowy modeli sztucznej inteligencji, które powstało na Politechnice Gdańskiej w Centrum Kompetencji STOS. To jedno z najnowocześniejszych centrów IT w tej części Europy, gdzie znajduje się superkomputer Kraken.