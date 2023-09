Bard goni ChatGPT. Google wprowadził szereg nowości

Od teraz Bard jest jeszcze bardziej efektywny w dostosowywaniu swoich odpowiedzi do potrzeb korzystających, co pozwala na łatwe realizowanie pomysłów. Wszystkie funkcje Barda, które do tej pory były dostępne tylko w języku angielskim, będą teraz dostępne w wielu nowych językach i krajach. Ponadto, Google umożliwił integrację Barda z różnymi aplikacjami i usługami, co pozwoli użytkownikom na uzyskanie jeszcze bardziej pomocnych odpowiedzi. Ulepszono też funkcję "Wyszukaj w Google", co umożliwia łatwe sprawdzenie poprawności odpowiedzi w wyszukiwarce.