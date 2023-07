Nowość w WhatsApp. Dotyczy niezapisanych kontaktów

WhatsApp wprowadza nową funkcję, która trafi zarówno do użytkowników, którzy korzystają z aplikacji stworzonej dla urządzeń z systemem iOS, jak i dla tych, którzy korzystają z WhatsApp na urządzenia z systemem Android. Ułatwi ona korzystanie z komunikatora tym osobom, które często kontaktują się z numerami, których nie zapisują na liście kontaktów.

Możliwość kontaktowania się z użytkownikami bez konieczności zapisywania kontaktu w pamięci urządzenia może poprawić kwestie związane z ochroną prywatności. Wynika to z faktu, że kiedy kontakt zostaje zapisany w pamięci urządzenia, może on zobaczyć nasze zdjęcie profilowe, a nie zawsze chcemy, by tak było.