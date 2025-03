Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg. 27 tys. nowych adresów

Dzięki temu, zasięg sieci światłowodowej Polskiego Światłowodu Otwartego zwiększył się o ponad 27 tys. domów. Obecnie, w zasięgu grupy znajduje się w konsekwencji ponad 4,1 mln gospodarstw domowych, z czego blisko 900 tys. to sieć światłowodowa. PŚO działa jako hurtowy operator, oferując wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do szerokopasmowej sieci. Obecnie, na sieci PŚO działa 6 operatorów detalicznych: Netia, Orange, Play, Plus, T-Mobile i RFC.