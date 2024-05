Jak sprawdzić szybkość internetu? Speedtest na kilka sposobów

Testowanie szybkości internetu to popularny benchmark, który przydaje się, by oszacować, jak długo potrwa pobieranie gry, ładowanie filmu w wysokiej rozdzielczości lub po prostu - by sprawdzić, czy dostawca internetu faktycznie wywiązuje się z umowy.

Trzeba pamiętać, że na wyniki otrzymywane w tzw. speedteście ma wpływ szereg elementów, w tym wydajność komputera czy smartfonu, jakość routera, obciążenie sieci czy choćby pora dnia. Wszystkie rezultaty należy więc co do zasady traktować orientacyjnie. W najlepszym przypadku do przeprowadzenia testu należy odłączyć od sieci lokalnej wszystkie inne urządzenia, które mogą pobierać dane, a przynajmniej uczulić innych domowników, by przez moment "nie korzystali z internetu".

Nie zmienia to jednak faktu, że testowanie szybkości internetu to popularna czynność, która może się przydać w wielu momentach. Na podstawie przeprowadzonych speedtestów powstają statystyki, dzięki którym dowiadujemy się, gdzie w Polsce internet jest najszybszy. Analizując ofertę dostawców internetu warto sprawdzić mapę światłowodów oraz mapę zasięgu LTE i 5G w przypadku sieci komórkowej.

Speedtest na stronie internetowej

Jedną z najpopularniejszych metod testowania szybkości internetu jest odwiedzenie odpowiedniej strony internetowej, gdzie webowa aplikacja przeprowadza użytkownika przez proces testowania szybkości łącza. Zazwyczaj można to zrobić w trybie zautomatyzowanym, co pozwoli automatycznie dobrać najkorzystniejszy serwer z uwagi na lokalizację komputera i warunki połączenia.

Przykładowy test w Speedtest od Ookla © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Działanie użytkownika zwykle sprowadza się do naciśnięcia przycisku "Start" i poczekania na wynik. W odpowiedzi - jak w znakomitej większości testów tego rodzaju - otrzymamy informację o prędkości internetu podczas pobierania danych, wysyłania oraz ping (wyrażony w milisekundach). To opóźnienie kluczowe m.in. w grach online.

Do najpopularniejszych stron pozwalających wykonać w ten sposób speedtest należą: Speedtest od Ookla,

Speedtest.pl,

Fast.com.

Test szybkości internetu w aplikacji

Korzystając z telefonu naturalnie można sprawdzić szybkość internetu analogicznie, jak przy komputerze, ale wygodniejsza może się okazać aplikacja. Na rynku nie brakuje licznych propozycji, a wiele z nich znajdziecie w naszym katalogu oprogramowania.

Testując internet w telefonie warto pamiętać, że w przypadku podłączenia do sieci Wi-Fi, aplikacja domyślnie przetestuje właśnie tę drogę transmisji danych. Chcąc sprawdzić szybkość internetu mobilnego, wpierw należy odłączyć się od Wi-Fi, by smartfon przestawił się na transmisję danych komórkowych.

Warto pamiętać, że (zwłaszcza w przypadku dobrego zasięgu) przeprowadzenie speedtestu powoduje transmisję dużej paczki danych, co dla niektórych może oznaczać znaczne zubożenie pakietu w abonamencie.

Speedtest w wyszukiwarce Google

Korzystanie z odpowiednich stron z aplikacjami webowymi nie jest niezbędne, by sprawdzić swój internet. Można to zrobić również bezpośrednio w wyszukiwarce Google, wpisując frazę "speedtest" lub "test szybkości internetu". Na ekranie pojawi się mini-aplikacja, która działa analogicznie jak wspomniane wcześniej metody. Google korzysta w tym przypadku z mechanizmu testowania prędkości łącza dostarczanego przez M-Lab.

Wynik testu prędkości internetu w Google © dobreprogramy

Test łącza w opcjach routera

Opcją dla zaawansowanych jest zalogowanie do ustawień modemu lub routera w domu, gdzie zazwyczaj również można znaleźć wbudowane narzędzie do testowania szybkości internetu. Działa ono w podobny sposób, jak wymienione wcześniej, ale siłą rzeczy pozwala wyeliminować wpływ urządzenia końcowego na wynik.

Jeśli więc posiadamy stosunkowo stary komputer lub smartfon i szukamy słabego ogniwa kiepskiej szybkości internetu w urządzeniu, warto zalogować się do routera, by sprawdzić prędkość sieci na jego poziomie (wyeliminujemy w ten sposób na przykład wpływ na wynik kiepskich anten Wi-Fi).

Chcąc przeprowadzić test tego rodzaju, trzeba zapoznać się z instrukcją do danego modemu lub routera. Znakomita większość popularnych urządzeń na rynku pozwala przeprowadzić taki test z poziomu ustawień administratora. Do tych natomiast dostaniemy się zwykle po wpisaniu w polu adresu w przeglądarce adresu IP w formacie 192.168.x.x, a później po podaniu loginu i hasła do konta administratora.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl