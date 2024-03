PowerToys 0.79 do pobrania. Nowe opcje i szereg poprawek

PowerToys to pakiet dodatków do Windowsa, który zależnie od potrzeb może wydawać się zestawem mało przydatnych opcji lub narzędzi, bez których trudno wyobrazić sobie wygodną pracę z komputerem. Przykładem może być wchodzące w skład PowerToys narzędzie FancyZones, które pozwala w dowolny sposób organizować układ okien na ekranie, co przydaje się zwłaszcza w przypadku korzystania z monitorów ultraszerokich. To dalece bardziej rozbudowane opcje niż te wbudowane w Windowsa 10 czy 11.