PowerToys 0.55.1 do pobrania. Są ważne poprawki

PowerToys to oficjalne narzędzie Microsoftu, które z pewnością nie jest znane każdemu właścicielowi komputera z Windowsa 10 czy 11. A szkoda, bo bardziej zaawansowanym użytkownikom pozwala w ciekawy sposób kontrolować wiele dodatkowych aspektów Windowsa, czego nie da się zrobić z poziomu klasycznych ustawień.

Chociaż aplikacja PowerToys ma teoretyczną wadę - wciąż oferowana jest jako niestabilna - jest stale uzupełniana o nowe opcje i tak też było w przypadku niedawnego wydania 0.55. W PowerToys pojawiły się wówczas drobne zmiany w większości głównych narzędzi, w tym FancyZones (do sterowania przypinaniem aplikacji do różnych obszarów monitora) czy PowerRename (do grupowej zmiany nazw plików). O wszystkich zmianach w tym wydaniu można przeczytać w oficjalnym dzienniku zmian na GitHubie.