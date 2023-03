Microsoft PowerToys 0.68 do pobrania. Są dwie nowe funkcje

Pakiet Microsoft PowerToys to zestaw eksperymentalnych narzędzi dla Windowsa rozwijany przez Microsoft, który pozwala uzupełnić system o szereg przydatnych funkcji. Najnowsze wydanie PowerToys 0.68 wprowadza między innymi dwie nowe opcje. Pierwsza to "skok myszy" dostępny wśród "narzędzi myszy" , który przyda się zwłaszcza osobom pracującym z kilkoma monitorami lub jednym ultraszerokim.

Jak większość opcji w PowerToys, nowa funkcja jest aktywowana dowolnym ustalonym skrótem klawiszowym. "Skok myszy" pozwala na przemieszczenie kursora myszy na "długi dystans" na ekranie. Po wciśnięciu kombinacji na klawiaturze, na ekranie pojawia się okno symulujące układ wszystkich otwartych programów w Windows, które można wykorzystać, by wskazać miejsce docelowe dla kursora . W niektórych przypadkach może to być wygodniejsze od ręcznego "jechania" myszką na drugi koniec monitora lub zestawu ekranów. Domyślny skrót to Win+Shift+D.

Druga nowość w PowerToys 0.68 przyda się osobom często pracującym z tekstem. Nazwa opcji wyjaśnia wszystko, a chodzi o funkcję Wklej jako zwykły tekst. W praktyce jest to swego rodzaju rozszerzenie możliwości systemowego schowka. Domyślny skrót to kombinacja Win+Ctrl+V. Jak łatwo wywnioskować, opcja pozwala wkleić ze schowka tekst z usunięciem jego formatowania. Może się to przydać m.in. podczas kopiowania treści z internetu do Worda (choć podobną funkcję można znaleźć w samym edytorze).