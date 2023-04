PowerToys 0.69.1 usuwa błędy z poprzedniego wydania

Na szczegóły zwrócił uwagę serwis Neowin. Jak się okazuje, Microsoft szybko wydał pakiet PowerToys 0.69.1, w którym pojawiło się dziewięć kluczowych poprawek. Wiele z nich dotyczy dopiero co wprowadzonego do PowerToys narzędzia Podgląd rejestru. To prosta aplikacja do przeglądania i edytowania wpisów rejestru Windowsa, co oczywiście co do zasady polecane jest tylko świadomym i zaawansowanym użytkownikom.