Powiadomienia SMS. Polacy niemal jednogłośni

Ponad 89 proc. Polaków pozytywnie i "raczej pozytywnie" wypowiada się o wszelkiej maści powiadomieniach SMS, które rozsyłane są dziś w sprawach urzędowych. Mowa o alertach RCB, e-Receptach czy powiadomieniach o gotowości dokumentu do odebrania z urzędu - wynika z najświeższego raportu SMSAPI. Chociaż komunikaty SMS rodzą pewne zagrożenia (oszuści chętnie podszywają się pod nie imitując na przykład alerty RCB), co do zasady jest to pożądana przez większość forma komunikacji.