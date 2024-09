Alert RCB. Uwaga na fałszywe SMS‑y z linkami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało komunikat, w którym przypomina, jak wygląda autentyczny alert RCB. Co najważniejsze, wiadomość nie zawiera żadnego linku prowadzącego do rozszerzonych informacji. Widząc SMS z hiperłączem można więc z powodzeniem założyć, że jest to próba oszustwa i ktoś celowo chce zachęcić losowe osoby do kliknięcia linku. Na stronie docelowej można się spodziewać formularza do kradzieży przynajmniej danych osobowych, podobnie jak w przypadku fałszywych SMS-ów o paczkach.