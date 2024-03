Dziś, 27 marca, taksówkarze organizują protest. Zablokowane zostanie centrum Warszawy, co siłą rzeczy jest zwiastunem utrudnień na drodze. W takich okolicznościach niezwykle przydatne będą aplikacje i narzędzia informujące o szeroko pojętych problemach na drodze.

Aplikacja RSO (Regionalny System Ostrzegania) to darmowa aplikacja, która informuje użytkownika o komunikatach wydawanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. W toku personalizacji możemy wybrać, jaki rodzaj komunikatów będzie dla nas istotny i jakiego regionu dotyczą.

Co więcej, darmowa aplikacja RSO to jednocześnie całkiem pokaźna skarbnica wiedzy; znajdziemy tu bogatą bibliotekę poradników, które uczą, jak postępować w sytuacjach kryzysowych lub w obliczu zagrożenia.

Oczywiście aplikacja RSO nie wyczerpuje w pełni tematu. Chcąc zminimalizować czas spędzony w korkach, warto wiedzieć, jak wyświetlić natężenie ruchu w Google Maps . Dostęp do funkcji natężenia ruchu w Google Maps otrzymujemy tak z poziomu przeglądarki jak i z telefonu.

By sprawdzić na telefonie natężenie ruchu w Google Maps, należy najpierw wybrać przycisk "warstwy" (prawy górny róg), a następnie wybrać interesującą nas opcję, w tym przypadku jest to "natężenie ruchu". Uzbrojeni w taką wiedzę mamy większą szansę na to, że nie utkniemy w korkach. Proces wygląda identycznie z poziomu przeglądarki.