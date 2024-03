Nowości w Google Maps. Przydadzą się w podróży

O zmianach w Google Maps można przeczytać na Blogu Google'a. Pierwsza z nowości dotyczy zmian na listach, gdzie można organizować punkty do odwiedzenia podczas podróży. Google podaje, że od teraz wybrane punkty w Mapach można porządkować według dowolnej kolejności, by odzwierciedlały przewidywany plan podróży. Wcześniej nie było to możliwe, gdy opcja tworzenia list pojawiła się w aplikacji. Nowość trafi do wszystkich telefonów w ramach aktualizacji jeszcze w tym miesiącu.