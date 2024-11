Przejmują konta pocztowe. FBI ostrzega – nie pomoże hasło ani F2A

FBI ostrzega przed działaniami cyberprzestępców, którzy przejmują konta pocztowe. Potrafią oni przejąć dostęp do konta pocztowego dzięki wykradzionym ciasteczkom sesyjnym. Najbardziej niebezpieczne są pliki cookie związane z funkcją "zapamiętaj mnie na tym komputerze". Pozwalają one bowiem na pozostanie zalogowanym do danej usługi bez konieczności wprowadzania nazwy użytkownika, hasła czy danych z dwuskładnikowego uwierzytelniania.