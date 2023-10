Chciał sprzedać koła. Stracił 48 tys. zł

Mieszkaniec powiatu głogowskiego chciał sprzedać koła samochodowe. W tym celu umieścił ogłoszenie w serwisie OLX. Na koła znalazł się chętny, lecz transakcja nie przeszła po myśli sprzedającego. Zamiast pozbycia się kół samochodowych, mężczyzna stracił oszczędności. Było to klasyczne oszustwo na OLX .

Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Głogowie, 35-latek po wystawieniu przedmiotów w serwisie OLX otrzymał kontakt ze strony rzekomego klienta. Ten jednak nie chciał kupić kół, w rzeczywistości był to oszust, który korzystając z nieuwagi sprzedającego, przejął dostęp do jego bankowości internetowej, wykradając z konta oszczędności w kwocie ponad 48 tys. zł.

W kolejnych wiadomościach sprzedający był zachęcany przez oszusta do uzupełniania danych, wśród których znalazły się m.in. dane karty płatniczej. Miało to pozwolić na otrzymanie środków z transakcji. Ze względu na nieuwagę lub brak wiedzy, 35-latek podał te dane. Był to prezent dla oszusta - mając pełen pakiet danych mógł szybko wyczyścić konto sprzedającego.