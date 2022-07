PUA to jedne z częstszych cyberzagrożeń. Jak z nimi walczyć?

PUA to jedne z częstszych cyberzagrożeń, które jednak są znacznie słabiej zakorzenione w świadomości społeczeństwa, niż typowe ataki ransomware lub phishing. Skrót PUA oznacza Potentially Unwanted Applications, czyli niechciane aplikacje. Możemy je zainstalować nieświadomie, a potem cierpieć z ich powodu.

Jak sama nazwa wskazuje, PUA trafiają na sprzęt użytkownika bez jego wiedzy i zgody. Są one zazwyczaj dodatkiem do darmowego oprogramowania, który instaluje się przy wyborze standardowego trybu instalacji. Najbardziej nieszkodliwe PUA będą po prostu zajmować przestrzeń na dysku, a my nie odczujemy żadnych konsekwencji z tym związanych. Bywają jednak gorsze przypadki.