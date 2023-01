Qbot to topowe zagrożenie na świecie, ale nie w Polsce

Badacze bezpieczeństwa z Check Point zwracają uwagę, że Qbot stał się najczęściej wykrywanym zagrożeniem na świecie. To trojan bankowy, który po raz pierwszy został zidentyfikowany już 2008 roku, a stworzono go, by przechwytywał dane logowania do bankowości i naciśnięcia na klawiaturze. Najczęstszą formą dystrybucji są wiadomości e-mail z zainfekowanymi załącznikami. Qbot wykorzystuje kilka technik utrudniających oprogramowaniu zabezpieczającemu jego wykrycie.