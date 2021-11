Od czasu do czasu trafiają się wydarzenia, które oddzielnie są nieco zbyt małe, by przygotować na ich temat rzetelny materiał. Gdy jest ich na tyle dużo, że sama ich liczba staje się historią, przygotowujemy ich zestawienia. W tym tygodniu do takich tematów należą wskrzeszenie Emoteta, relacja GitHuba z npm oraz nowe wieści w kwestii Winampa.