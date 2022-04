Qbot zaraża poprzez pakiety instalatora Windowsa

Zgodnie z doniesieniami Bleeping Computer , dotychczasowy sposób infekowania zakładał rozsyłanie wiadomości phishingowych zawierających dokumenty ze złośliwymi makrami. Ta metoda sprawiła, że Microsoft został zmuszony do podjęcia działań zabezpieczających.

Zagrożenie ze strony Qbota doprowadziło do udostępnienia przez Microsoft funkcji automatycznego blokowania makr VBA. To zaś znacząco poprawiło kwestie bezpieczeństwa użytkowników pakietu Office, ponieważ używanie złośliwych makr osadzonych w dokumentach należy do jednej z najpopularniejszych metod rozpowszechniania złośliwego oprogramowania przez hakerów.