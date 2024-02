Raport SMSAPI. Co drugi Polak celem ataku phishingowego

Oszuści wypracowali bowiem wiele scenariuszy, które w kółko wykorzystują, by docierać ze swoimi SMS-ami (i nie tylko) do kolejnych, losowych grup odbiorców. Takie działania w zasadzie dają gwarancję, że któraś fałszywa wiadomość dotrze do osoby działającej machinalnie lub nieświadomej zagrożeń, w wyniku czego uda się ukraść jej pieniądze lub nakłonić do wyimaginowanej inwestycji. Inne zagrożenie to manipulacja socjotechniką, by w konsekwencji ofiara sama przelała atakującemu środki (pod różnym pretekstem).