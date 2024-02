PKO BP wysyła komunikat. Dotyczy wszystkich klientów

PKO BP przypomina, by nie wierzyć w nienaturalnie prosty zysk i pamiętać o szeregu zasad bezpieczeństwa. Wśród nich do najważniejszych należą:

W kontekście fałszywych ofert inwestycyjnych trzeba pamiętać nie tylko o reklamach w internecie, o których wspomina PKO BP. W analogiczny sposób oszuści wykorzystują telefon, próbując podszyć się pod pracowników banków lub doradców finansowych , którzy dzwonią z "niepowtarzalną ofertą". Taki proces to spoofing - atakujący są nawet w stanie podszyć się pod autentyczny numer infolinii bankowej, by zmylić odbiorcę.

Odbierając takie połączenie, warto więc zachować spokój i nie wierzyć we wszystkie słowa. Chcąc faktycznie zainteresować się daną ofertą, najrozsądniej będzie samodzielnie udać się do banku lub zweryfikować, czy propozycja jest autentyczna. Pod żadnym pozorem nie należy jednak wykonywać poleceń osoby po drugiej stronie telefonu, która będzie manipulować rozmową tak, by przyszła ofiara nie zorientowała się, że to przekręt.