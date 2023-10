Fałszywy link w Google. Jeden symbol zdradza podstęp

Fałszywe linki na szczycie listy wyszukiwania w Google to nic nowego, ale oszustwo może przybierać różne formy. Najprostsza do rozpoznania wydaje się wersja, w której fałszywa reklama prowadzi do zupełnie innej strony i nikt nie stara się tego ukryć - taka sytuacja ma miejsce w przypadku spreparowanych wyników wyszukiwania związanych z programem Notepad++. Na drugim końcu skali znajdują się za to tak przygotowane reklamy, których obserwacja w praktyce nie pozwala dostrzec, że są fałszywe.