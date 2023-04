Z Google Play wycofano trzy aplikacje. Łącznie ponad 20 tys. pobrań

Wymienione aplikacje były zainfekowane trojanem Harly bliźniaczym do znanego Jokera. Oprogramowanie pozwala atakującemu m.in. zdalnie odczytywać dane z telefonu ofiary oraz zapisywać ją do niechcianych usług premium, co skutkuje wyższym rachunkiem za telefon. Jeśli w telefonie działała zainfekowana aplikacja, poza jej usunięciem zalecamy sprawdzić najważniejsze konta (w tym bankowe) oraz historię operacji u operatora, by mieć pewność, że atakujący nie wyrządził żadnych szkód.