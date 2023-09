Rosyjscy hakerzy znowu atakują. Zdobyli dane o zabezpieczeniach obiektów wojskowych

Hakerzy opublikowali tysiące stron danych, które mogą potencjalnie pomóc przestępcom w dostępie do takich obiektów jak baza okrętów podwodnych z napędem atomowym HMNB Farslane, laboratorium broni chemicznej Porton Down czy punkt nasłuchowy agencji wywiadu elektronicznego GCHQ, znajdujący się w Bude w Kornwalii. Informacje dotyczące kilku innych obiektów wojskowych, a także więzień o zaostrzonym rygorze i obiektów wojskowych, również zostały wykradzione.

Firma Zaun wydała oświadczenie, w którym stwierdza: "LockBit potencjalnie uzyskał dostęp do niektórych historycznych e-maili, zamówień, rysunków i plików projektowych. Nie sądzimy, by w systemie przechowywano dokumenty niejawne lub by doszło do ich naruszenia. Skontaktowaliśmy się z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa i korzystamy z jego porad. Zaun padł ofiarą wyrafinowanego cyberataku i podjął wszelkie uzasadnione środki w celu złagodzenia wszelkich ataków na nasze systemy".