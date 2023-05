Hakerzy zaatakowali Polskę. Cyberprzestępcy obrali nowy cel

W czwartek rano doszło do ataku najprawdopodobniej rosyjskich grup hakerskich m.in. na strony polskich portali informacyjnych. Hakerzy mieli zaatakować strony: polityka.pl, niezalezna.pl, ceneo.pl, wyborcza.pl, rp.pl, se.pl, wpolityce.pl, wprost.pl, a także login.gremimedia.pl i login.wyborcza.pl. Niektóre z portali informowały o chwilowych trudnościach z wejściem na strony.

W piątek minister powiedział w Jedynce Polskiego Radia, że nie ma jeszcze raportu z czwartkowego ataku i trudno mu powiedzieć, czy oprócz zmiany celu na media był on aktywniejszy od ataków na strony rządowe, jednak logika atakujących jest taka, by wybierać takie cele, które będą dotkliwe społecznie i osiągalne do zablokowania.