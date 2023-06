Rosyjski gang atakuje. Brytyjskie firmy na celowniku hakerów

W darknetowym wpisie gang wzywa organizacje ofiar do kontaktu w celu rozpoczęcia negocjacji, co jest dosyć niezwykłym rozwiązaniem, bo normalną praktyką wśród hakerów jest wysyłanie żądania okupu wiadomością mailową bezpośrednio do organizacji i firm osób pokrzywdzonych. Być może jest to nowe podejście do sposobu wyłudzania pieniędzy, a może (jak twierdzi samo BBC) Clop nie nadąża już za skalą własnych ataków hakerskich na całym świecie i w ten sposób chce sobie ułatwić zarządzanie ogromną ilością pobranych danych.