SIEM i SOAR - profesjonalne narzędzia służące cyberbezpieczeństwu

SIEM (Security Information and Event Management) to automatyczne rozwiązanie informatyczne monitorujące infrastrukturę IT w celu wykrywania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. W skład SIEM wchodzą różne narzędzia, np. modele sieci neuronowych, które służą do wykrywania anomalii i podejrzanych zachowań użytkowników, a także agregaty wiedzy, które pozwalają na korelację danych dla podejrzanych kont użytkowników systemu. Zestawienie zdarzeń, które oceniane są na podejrzane skutkuje zwykle wystąpieniem alertu lub wysłaniem informacji do SOAR, a następuje to najczęściej na podstawie ustalanych reguł biznesowych.