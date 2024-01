Najgroźniejsi w zeszłym roku. Największe gangi ransomware

Z danych przygotowanych przez Check Point Research wynika, że w 2023 r. co tydzień średnio 1 na 34 organizacje na całym świecie doświadczyła próby ataku ransomware, co stanowi wzrost o 4 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W wielu przypadkach kampanie hakerskie prowadziły te same grupy ransomware, które nieustannie tworzą, dostarczają i atakują niezwykle groźnym dla biznesu oprogramowaniem.