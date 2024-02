Dwa typy ataków. Zyskują na popularności za sprawą deepfake

Najpierw ofiara otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą numer telefonu do firmy X, dodatkowo podrobiony jest nagłówek wiadomości, przez co ofiara może sądzić, że wiadomość wysłano z serwerów tejże firmy. W samym e-mailu znajduje się widget przypominający odtwarzacz MP3, zachęcający do odtworzenia wiadomości głosowej. Po jego kliknięciu ofiara przekierowywana jest na stronę internetową zbierającą dane uwierzytelniające.