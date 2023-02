Kreml w ogniu. Hakerzy podmienili zawartość rosyjskich stron

Wyświetlany na tych stronach film zawiera także kod QR. Jego zeskanowanie prowadzi nas do kanału na Telegramie, gdzie hakerzy przyznają się do ataku i przedstawiają swoje powody. "Solidaryzujemy się z całym cywilizowanym światem, chcąc przywrócenia sprawiedliwości i triumfu dobra – piszą. – W rocznicę terrorystycznej inwazji dyktatorskiej Rosji na silną i niepodległą Ukrainę wypowiadamy cyberwojnę dyktaturze i totalitaryzmowi zbrodniczego reżimu Putina. Niech to proroctwo się spełni…".

Tego typu hakowanie stron internetowych nie jest niczym nowym. Od lat różne organizacje wykorzystują to w celach propagandowych lub do składania deklaracji światopoglądowych. Spotkaliśmy się już z nim nawet w trakcie wojny w Ukrainie. I choć jest to najłagodniejsza z form cyberwojny (która może obejmować ataki na podstawowe elementy krajowej infrastruktury), to i tak może odgrywać istotną rolę.