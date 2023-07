"Rozłącz się, odczekaj minimum 30 sekund". Policja ostrzega Polaków

W praktyce, oszuści stosują technikę zwaną spoofingiem telefonicznym. Polega ona na podmianie identyfikatora dzwoniącego, co sprawia, że na ekranie telefonu ofiary może pojawić się autentyczny numer infolinii danej instytucji. Problem staje się jeszcze poważniejszy, gdy użytkownik ma zapisany numer, na przykład do swojego banku, w książce telefonicznej w smartfonie. Wówczas na ekranie wyświetli się informacja, że dzwoni do niego bank, co może skutecznie zmylić ofiarę.